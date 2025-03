Das sind die Verhandler von Dschidda: US-Sicherheitsberater Michael Waltz, US-Aussenminister Marco Rubio, Selenskis rechte Hand Andrij Jermak, der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha und der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow. Foto: Telegram Ukraine_MFA

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

So verloren wie jetzt stand Wladimir Putin (72) noch nie da, seit er die Ukraine vor drei Jahren grundlos überfallen hat. Moskau hat eine Horrornacht mit hunderten ukrainischen Drohnenangriffen hinter sich. Und ausgerechnet in diesem Moment der Schwäche, in dem sich viele Russen fragen, wie das nur passieren konnte, reichen sich die Ukrainer und die Amerikaner nach zwei zerstrittenen Wochen in Saudi-Arabien wieder die Hand.

Das Team Kiew-Washington steht wieder. Die USA nehmen per sofort die Waffenlieferungen an die Ukraine wieder auf und teilen ihre Geheimdienstinfos mit Wolodimir Selenski (47) und seiner Armee. Zudem haben sie einen gemeinsamen Vorschlag ausgearbeitet, der Putin massiv in die Enge treibt. Das bedeutet die Überraschungs-Einigung.