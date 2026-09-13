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Drohne trifft Zug
Video zeigt die Explosion

Eine russische Drohne hat einen Zug kurz vor der Grenze zu Polen getroffen.
Publiziert: vor 15 Minuten
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