Schockierende Gewalt in der Stuttgarter EM-Fanzone: Drei Männer wurden bei einer Auseinandersetzung teils schwer verletzt. Ein Tatverdächtiger sitzt mittlerweile in Haft.

Streit beim Public Viewing eskaliert – Syrer (25) in Haft

Drei Verletzte in Stuttgart

Die Polizei wertet nach dem Vorfall Videoaufzeichnungen aus. (Symbolbild)

Bei einer Auseinandersetzung in der EM-Fanzone in Stuttgart sind drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Tatverdächtiger (25) wurde festgenommen, gegen ihn wurde am Donnerstag nach Polizeiangaben Haftbefehl erlassen.

Die Auseinandersetzung ereignete sich den Angaben zufolge beim Public Viewing des Fussball-EM-Spiels Tschechien gegen die Türkei auf dem Schlossplatz. Der 25-Jährige soll drei Männer im Alter von 19, 38 und 60 Jahren verletzt haben. Der 38-Jährige befindet sich demnach mittlerweile ausser Lebensgefahr.

Die Hintergründe und Umstände der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei wertet dazu auch Videoaufzeichnungen aus. Auch über das kurz nach dem Vorfall eingerichtete Hinweisportal gingen bereits Informationen ein, mit denen sich die Beamten nun befassen.