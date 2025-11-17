DE
FR
Abonnieren

Drei Personen verhaftet
Angeblich Attentat auf russischen Ex-Verteidigungsminister Schoigu vereitelt

Der russische Geheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben ein Attentat auf Ex-Verteidigungsminister Sergei Schoigun vereitelt. Drei Personen wurden verhaftet.
Publiziert: 20:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Sergei Schoigu war bis 2024 Verteidigungsminister Russlands.

Darum gehts

  • Attentat auf russischen Ex-Verteidigungsminister Sergei Schoigu verhindert
  • Angriff sollte auf einem Friedhof während eines Familienbesuchs stattfinden
  • Sergei Schoigu ist 70 Jahre alt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

«In Moskau wurde ein Attentat auf einen hochrangigen, russischen Beamten verhindert.» Diese Mitteilung des Geheimdienstes FSB sorgte kürzlich für Schlagzeilen in Russland. 

Zunächst gaben die Behörden nicht bekannt, gegen wen sich die geplante Attacke richtete. Nun berichtet das Nachrichtenportal MKRU, dass Ex-Verteidigungsminister Sergei Schoigu (70) offenbar Ziel des Angriffs war. 

Das Attentat hätte auf dem Friedhof Trojekurowo verübt werden sollen, heisst es weiter. Dort soll Schoigu Familiengräber besucht haben wollen. 

Mehr zu Sergei Schoigu
Was aus Putins berüchtigten Helfern geworden ist
Tot, krank oder verschwunden?
Was aus Putins einstigen Helfern geworden ist
Das ist Putins neuer engster Kreis
Personalrochade im Kreml
Das ist Putins neuer engster Kreis

Kamera in Blumenvase versteckt

Hinter dem Anschlagsplan sollen laut dem FSB ukrainische Geheimdienste gesteckt haben. Die Vorbereitungen sollen aus der Ferne aus koordiniert worden sein. Eine Kamera soll in einer Blumenvase versteckt worden sein. Über das Gerät hätten die Drahtzieher aus dem Ausland die mutmasslichen Täter anleiten wollen, schreibt der FSB in einer Mitteilung. 

Die Angaben des FSB können nicht unabhängig verifiziert werden. Ukrainische Geheimdienste äusserten sich zunächst nicht zu der FSB-Meldung. Sergei Schoigu war bis Mai 2024 Verteidigungsminister Russlands. Aktuell ist er für den russischen Sicherheitsrat zuständig. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen