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Mädchen (6) stürzt bei Lasso-Turnier – Stier hinter ihr her
Drama bei Volksfest
Mädchen (6) stürzt in Stier-Arena
Ein Stier und mehrere Cowboys sind bei einem Lasso-Event in Mexiko in einer Arena. Bis ein Mädchen (6) in die Arena fällt und der Stier sofort reagiert.
Publiziert: vor 37 Minuten
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