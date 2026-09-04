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Drama bei Volksfest
Mädchen (6) stürzt in Stier-Arena

Ein Stier und mehrere Cowboys sind bei einem Lasso-Event in Mexiko in einer Arena. Bis ein Mädchen (6) in die Arena fällt und der Stier sofort reagiert.
Publiziert: vor 37 Minuten
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