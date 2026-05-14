DE
FR
Abonnieren

Direktor Patel bei Senatsanhörung
«Das ist eine reine Farce»

In einer Senatsanhörung rastete der Kash Patel nach einer Frage zu seinem Alkoholkonsum aus. Der FBI-Direktor soll panische Angst um seinen Job haben.
Publiziert: 08:05 Uhr
Kommentieren
News Ausland
Was sagst du dazu?
Meistgelesen