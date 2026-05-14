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Ausland
Kash Patel liefert sich irren Schlagabtausch mit Senator
Direktor Patel bei Senatsanhörung
«Das ist eine reine Farce»
In einer Senatsanhörung rastete der Kash Patel nach einer Frage zu seinem Alkoholkonsum aus. Der FBI-Direktor soll panische Angst um seinen Job haben.
Publiziert: 08:05 Uhr
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