Eine junge Frau hat in Italien bei einem tragischen Unfall ihr Leben verloren. Sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Italienerin (†25) stürzt drei Stockwerke in den Tod

Italienerin (†25) stürzt drei Stockwerke in den Tod

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Clelia D. starb bei einem Lift-Unglück in der italienischen Stadt Fasano.

Marian Nadler Redaktor News

Clelia D.* (†25) aus der italienischen Stadt Fasano wollte – wie sie es gewohnt war – am Montag in den Lift in ihrem Wohnhaus einsteigen. Wie immer öffneten sich die Türen. Doch da war kein Lift.

Die junge Frau machte trotzdem den Schritt nach vorn und stürzte drei Stockwerke in die Tiefe, bevor sie auf dem Dach des Lifts aufkam. Um kurz nach 6 Uhr morgens alarmierte ihr Vater Giuseppe am Dienstag den Rettungsdienst. Er war in Sorge, weil seine Tochter nicht nach Hause gekommen war. Als er versuchte, sie auf dem Handy zu erreichen, hörte er das Telefon im Liftschacht klingeln, wie «Corriere della Serra» berichtete.

Es dauerte Stunden, bis die Einsatzkräfte den leblosen Körper aus dem Schacht geholt hatten. Die italienischen Behörden haben Ermittlungen aufgenommen. «Wir gehen von einer Fehlfunktion des Schliesssystems aus, da sich die Tür nur öffnen sollte, wenn sich die Kabine auf der Etage befindet», erklärt einer der Ermittler. Berichten zufolge soll ein Nachbar gegen ein Uhr morgens ein Geräusch gehört haben.

Einen Tag vor ihrem Tod postete sie noch ein Foto

Giuseppe D. ist nach dem Unglück am Boden zerstört. Er beschreibt seine Tochter als «sonniges Mädchen». «Sie hatte viele Träume, unter anderem den Führerschein zu machen und unabhängig zu sein. Und natürlich auch zu heiraten. Jetzt sind diese Träume zerstört worden.» Solche Probleme mit dem Aufzug habe es noch nie zuvor gegeben.

Clelia D. arbeitete als Reinigungskraft in Frühstückspensionen. «So möchte ich dich in Erinnerung behalten, unter den Lautsprechern tanzend zu unserer Lieblingsmusik. Wir haben viel erlebt, du warst eine grossartige Komplizin, in jeder Hinsicht», schreibt eine Freundin unter einen Instagram-Post der Toten.

Am Tag vor ihrem Ableben veröffentlichte die Italienerin noch ein Foto von sich im Netz. Darin streicht sich die braun gebrannte junge Frau im schwarzen Kleid durch die Haare. «Auf das, was kommen mag», schrieb sie und fügte ein Sonnen-Emoji hinzu.

Werbung

* Name bekannt