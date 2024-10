Physik-Nobelpreis an John J. Hopfield und Geoffrey E. Hinton

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an John J. Hopfield und Geoffrey E. Hinton für Entdeckungen, die maschinelles Lernen mit künstlichen neuronalen Netzen ermöglichen. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.



Die Forscher aus den USA und Kanada trainierten künstliche neuronale Netze mithilfe der Physik, wie es am Dienstag vom Nobelkommitee hiess.



John Hopfield schuf einen assoziativen Speicher, der Bilder und andere Arten von Mustern in Daten speichern und rekonstruieren kann. Geoffrey Hinton erfand eine Methode, die selbstständig Eigenschaften in Daten finden und so Aufgaben wie die Identifizierung bestimmter Elemente in Bildern erfüllen kann.

Er gilt als Vater von KI: Geoffrey Hinton in Toronto im Juni. Foto: Anadolu via Getty Images

Vor fünf Jahren ging der Preis zuletzt an die Schweiz. Die beiden Astronomen Didier Queloz und Michel Mayor wurden damit für die Entdeckung des ersten Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems ausgezeichnet.



Am Mittwoch werden die Träger des Chemie-Nobelpreises verkündet. Am Donnerstag und Freitag folgen die Bekanntgaben für den Literatur- und den Friedens-Nobelpreis.