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Ukrainische Bodenroboter: Video zeigt die Roboter im Einsatz
Die ersten ihrer Art
Ukrainische Bodenroboter im Einsatz
Die Ukraine ist mit ihren Bodenrobotern, die erste Nation, die auf eine solche Technologie und Taktik setzt. Im Video wird die Technologie im Einsatz gezeigt.
Publiziert: 09:10 Uhr
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