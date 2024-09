Janine Enderli Redaktorin News

Die 2,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger Brandenburgs sind am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Erste Ergebnisse zeigen: Die Wahlbeteiligung ist deutlich höher als zunächst angenommen.

In den letzten Umfragen vor dem Showdown am Sonntag lieferte sich die AfD ein enges Rennen mit der SPD, der Partei des amtierenden Regierungschefs Dietmar Woidke. Bis 14 Uhr gaben in ganz Brandenburg etwa 46,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme bei der Landtagswahl ab, berichtet der RBB unter Berufung auf die Landeswahlleitung. Dies entspreche fast 15 Prozent mehr als zur gleichen Zeit bei der letzten Wahl.

Gewinnt die AfD auch in Brandenburg?

Der signifikante Anstieg der Wahlbeteiligung zeigt das erhöhte Interesse der Bürger an der diesjährigen Landtagswahl. Mit ersten Ergebnissen wird am frühen Sonntagabend gerechnet.

Der Regierungschef Brandenburgs, Dietmar Woidke, bei der Stimmabgabe.

In Deutschland werden die Ergebnisse mit Spannung erwartet. Erst vor drei Wochen sorgten die Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Thüringen für Schlagzeilen. In Thüringen ging die AfD als Wahlsiegerin hervor, was ein Novum in der Geschichte von Landtagswahlen darstellt.