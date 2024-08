Deutscher Tourist (†71) tot – Begleiter soll ihn ermordet haben Was geschah im Schärenmeer auf dem Segelschiff?

Ein deutscher Tourist ist in schwedischen Gewässern schwer verletzt von einem Segelschiff ins Wasser gestürzt und anschliessend gestorben. Sein Begleiter sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft lässt in dem mysteriösen Fall einige Fragen offen.