Flughafen Göteborg wegen Drohnen geschlossen

Über dem Flughafen Göteborg wurden am Donnerstagabend Drohnen gesichtet. Aus diesem Grund ist der Flughafen derzeit gesperrt.

In Göteborg entdeckte eine Person eine Drohne am Himmel. Der Flughafen ist gesperrt. (Archivbild)

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstagabend wurden Drohnen am Flughafen Landvetter in Göteborg gesichtet, wie die schwedische Zivilschutzbehörde der Boulevardzeitung «Aftonbladet» bestätigt.

«Ich kann bestätigen, dass in Landvetter Drohnen gesichtet wurden. Der Flugverkehr ist derzeit eingestellt», teilte Björn Stavås von der schwedischen Zivilschutzbehörde der Zeitung mit.

Mehrere Flüge werden umgeleitet, unter anderem nach Kopenhagen. Die Polizei ist vor Ort und hat Ermittlungen aufgenommen.

