1/2 Die finnischen Soldaten üben nahe der russischen Grenze das Vordringen auf «feindliches Gebiet». Foto: Guido Felder

Guido Felder Ausland-Redaktor

Kaum ein Land kennt die Russen so gut wie die Finnen. Seit sie im letzten Weltkrieg angegriffen worden sind und Gebiete abtreten mussten, beobachten die Nordländer ihre unberechenbaren Nachbarn ganz genau. So verfolgen sie über ihre Geheimdienste, wie die Russen zurzeit direkt an der Grenze in grossem Masse Truppen zusammenziehen.

Obwohl das höchst beunruhigend tönt und europäische Regierungen vor einem baldigen Angriff Russlands auf weitere europäische Länder warnen, bleibt Vesa Virtanen (59), Chef des finnischen Verteidigungskommandos, gelassen. Im Interview mit Blick, das auf dem Trainingsgelände von Vekaranjärvi im Südosten Finnlands nahe der Nato-Ostgrenze geführt wurde, erklärt er warum.