Falls der rechte Rassemblement National heute eine ausreichende Mehrheit erhält, könnte Frankreich einen erst 28-jährigen Premierminister bekommen. Der RN-Chef Jordan Bardella – wegen seines Aussehens auch «Ken» genannt – steht in den Startlöchern.

1/8 «Ken», «der Papagei», der «ideale Schwiegersohn»: Marine Le Pen schickt den Präsidenten ihres Rassemblement National, Jordan Bardella, ins Rennen.

Richard Werly, Frankreich-Korrespondent

28 Jahre gegenüber 35 Jahren. Beide haben ausser der Politik keine Berufserfahrung. Die beiden Männer, die sich heute um das Amt des Premierministers in Frankreich bewerben, sind Lichtjahre von dem traditionellen Bild des erfahrenen Politikers in diesem «lieben, alten Land» entfernt, wie General Charles de Gaulle (1890–1970) einst sagte.

Jordan Bardella, der Kandidat des Rassemblement National (RN), wurde 2019 im Alter von 23 Jahren zum Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt. Gabriel Attal, der am 9. Januar 2024 zum französischen Regierungschef ernannt wurde, war mit 33 Jahren zum ersten Mal Minister (zuständig für den Haushalt), bevor ihm das Bildungsministerium übertragen wurde und er nach fünf Monaten zum Premierminister aufstieg.

Stimmenfang per Tiktok

Emmanuel Macron hat die Führungsriege deutlich verjüngt, als er 2017 im Alter von 39 Jahren die Präsidentschaftswahlen gewann. Aber mit Jordan Bardella ändert sich alles in eine andere Dimension. Der in Saint-Denis, einem nördlichen Vorort von Paris, geborene Sohn eines italienischen Kleinunternehmers und einer französischen Mutter, die in einem Kindergarten arbeitet, hat keinen Universitätsabschluss, wie es bei hohen Politikern üblich ist.

Bereits im Alter von 16 Jahren engagierte er sich in der Politik, in den Reihen der rechtsextremen Jugend. Seine Stärke ist heute, dass er 1,5 Millionen Follower auf dem sozialen Netzwerk Tiktok und ebenso viele auf X hat. Alle seine Videos gehen viral, sodass viele eine ausländische digitale Einmischung zu seinen Gunsten vermuten.

Für Marine Le Pen perfekt

Bardella hat noch nie in der französischen Nationalversammlung gesessen. Er ist derjenige, den Marine Le Pen an der Spitze der Regierung sehen möchte, wenn ihre nationalpopulistische Partei am Sonntagabend eine Mehrheit der Abgeordneten erringt.

Warum Bardella? Der französische Politologe Pascal Perrineau (73) erklärt: «Weil er alle Kriterien erfüllt. Er verkörpert die populäre französische Jugend, die immer häufiger RN wählt. Er ist der Sohn von Einwanderern und kann daher besser als andere die Ablehnung der illegalen Einwanderer verkörpern. Er kommt aus den Vorstädten. Und vor allem wird er auf Marine Le Pen hören und sie nicht in den Schatten drängen.»

Mehrere Spitznamen

Der junge Präsident des RN hat mehrere Spitznamen. Der gut aussehende Jordan Bardella, der gut sitzende Anzüge liebt und seinen Körper mit Krafttraining fit hält, ist für einige «der Papagei», weil er seine Sprachelemente wiederholt. Andere vergleichen ihn mit «Ken», dem Freund der Barbie-Puppe.

Jordan Bardella ist das Instrument des «Dégagisme», der Ablehnung der politischen Klasse. Ein «idealer Schwiegersohn», um den Überdruss an den Eliten in den schönen Vierteln von Paris zu symbolisieren. Und um den Vorwurf an den Rassemblement National zu entkräften, der der Inkompetenz seiner Führungskräfte und der Regierungsunfähigkeit bezichtigt wird.