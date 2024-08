1/4 Sieht übel aus: Der Körper von Andrew Powell ist übersät mit Wespenstichen.

Johannes Hillig Redaktor News

Es klingt wie die Szene aus einem Horror-Film, was Andrew Powell (57) aus Brescon in Wales erlebt hat. Plötzlich griff ein Schwarm Wespen an. Er versuchte zu flüchten. Keine Chance! «Ich stolperte zur Vorderseite des Hauses und unter die Dusche, aber sie folgten mir und stachen mich durch meine Kleidung», sagt Powell zu BBC.

Die Insekten fallen über ihn her. 160 Mal stechen sie zu. Allein am Hinterkopf werden später 15 Stiche gezählt. Und dann wurde der 57-Jährige bewusstlos. «‹Alles, was ich sehen konnte, war ein weisses Licht und ich dachte ‹Jetzt ist es so weit›», so Powell weiter. Ein Freund findet den verstochenen Körper und bringt den Waliser ins Spital.

«Ich fühle mich wirklich schwach»

Im Spital bekommt er Adrenalin, Morphium und Co-Codamol gegen die Schmerzen. «Wenn sie das nicht getan hätten, wäre ich tot», sagte er. Danach wurde er in ein anderes, grösseres Spital verlegt. «Der dortige Arzt kam schliesslich gegen 2:30 Uhr morgens zu mir und sagte mir, dass ich seiner Meinung nach ein paar Stiche erlitten hätte», sagte er. «Der Arzt war schockiert, als ich ihm sagte, dass es 160 Stiche waren.»

Powell erholt sich nun zu Hause. «Ich fühle mich wirklich schwach und müde, weil ich seit dem Vorfall nicht geschlafen habe, da die Schmerzen einfach zu gross sind.»

«Ich wäre sonst nicht hier»

Die Stiche haben sich verschlimmert und sind lila geworden. Er ist besorgt über Pläne, die Öffnungszeiten der Notaufnahme in Brecon zu reduzieren. «Wenn es diese Einheit in Brecon und diese beiden wunderbaren Krankenschwestern am Sonntagabend nicht gegeben hätte, wäre ich jetzt nicht hier», sagte Powell. «Ich bin vielleicht etwas angeschlagen, aber ich werde dafür kämpfen.»

Aber wieso griffen die Wespen überhaupt an? Ein Mähdrescher eines Bauern, der in der Nähe von Powells zu Hause ein Feld bewirtschaftet, hatte ein Nest erwischt und die Wespen wütend gemacht.