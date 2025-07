Delta-Flugzeug crasht beinahe «Bitte entschuldigt das aggressive Manöver»

Das war knapp: Am 18. Juli knallt ein Delta-Flugzeug beinahe mit einem B-52-Bomber in der Luft zusammen. Das Flugzeug wollte in North Dakota landen, als der Vorfall sich ereignete. Nach der Landung entschuldigt sich der Pilot in einer Durchsage bei den Passagieren.

Publiziert: 16:53 Uhr