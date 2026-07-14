DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Drogen-Viertel Frankfurter Hauptbahnhof
Das Leben von Alex im Drogensumpf
«Mit 17 wollte ich gucken, wie das so ist»
Alex und Dennis leben im Drogen-Ghetto am Frankfurter Hauptbahnhof. Blick-Redaktorin Helena Graf hat sie begleitet.
Publiziert: vor 50 Minuten
Teilen
Kommentieren
Helena Graf
Reporterin
Mehr zum Thema Drogen
7:15
Blick spricht mit Experten
Ist die Partydroge Ketamin ein medizinisches Wundermittel?
4:32
Konsument packt aus
«Ketamin ist besser als Alkohol»
2:29
Sucht-Experte Mehdi Safavi
«Crystal Meth hat ein sehr starkes Abhängigkeitspotenzial»
5:37
Blick TV Undercover
Das System – Folge 1
So funktioniert der Schweizer Online-Drogenhandel
5:40
Der Selbstversuch – Folge 2
So einfach kommt man an Drogen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen