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Das Leben von Alex im Drogensumpf
«Mit 17 wollte ich gucken, wie das so ist»

Alex und Dennis leben im Drogen-Ghetto am Frankfurter Hauptbahnhof. Blick-Redaktorin Helena Graf hat sie begleitet.
Publiziert: vor 50 Minuten
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