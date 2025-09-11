Heftiges Wortgefecht im US-Kongress

Nach der Ermordung von Charlie Kirk (†31) rief die republikanische Abgeordnete Lauren Boebert im Repräsentantenhaus zu einem Gebet für Kirk auf, als es plötzlich zu wüsten Szenen kam. Was folgte, war ein heftiges Wortgefecht im US-Kongress! Die Demokraten weigerten sich, ein Gebet zu sprechen.

«Das habt ihr verursacht», tönte es plötzlich aus den Reihen der Republikaner. «Verabschieden Sie Waffengesetze», rief eine Demokratin zurück. Ein Abgeordneter bezeichnete die Szene im Anschluss als «niveaulos».

