Heftiges Wortgefecht im US-Kongress
Nach der Ermordung von Charlie Kirk (†31) rief die republikanische Abgeordnete Lauren Boebert im Repräsentantenhaus zu einem Gebet für Kirk auf, als es plötzlich zu wüsten Szenen kam. Was folgte, war ein heftiges Wortgefecht im US-Kongress! Die Demokraten weigerten sich, ein Gebet zu sprechen.
«Das habt ihr verursacht», tönte es plötzlich aus den Reihen der Republikaner. «Verabschieden Sie Waffengesetze», rief eine Demokratin zurück. Ein Abgeordneter bezeichnete die Szene im Anschluss als «niveaulos».
Warum die Demokraten so erzürnt waren, erfährst du in diesem Artikel.
Was wir zum Attentat auf Charlie Kirk wissen
Charlie Kirk (†31), rechtskonservativer Aktivist und Mitgründer von Turning Point USA, wurde an der Utah Valley University erschossen.
Der Schuss fiel während einer öffentlichen Veranstaltung. Aufnahmen in sozialen Medien zeigen, wie Kirk getroffen wird und zusammenbricht.
Laut Augenzeugen wurde er an der Halsschlagader getroffen und starb noch am Tatort.
Ermittler gehen von einem gezielten Angriff aus. Der Schütze soll von einem nahegelegenen Dach gefeuert haben.
Die Suche läuft. Zwei Personen, die zunächst als Verdächtige galten, wurden verhört und wieder freigelassen.
Das Utah Department of Public Safety und das FBI leiten die Ermittlungen.
Präsident Donald Trump sprach von einem «schwarzen Tag für Amerika» und bezeichnete Kirk als «Märtyrer für Wahrheit und Freiheit».
Trump ordnete an, alle Flaggen in den USA bis Sonntagabend auf halbmast zu setzen.
Kirk war ein bekennender Trump-Unterstützer und führte mit Turning Point USA eine der einflussreichsten konservativen Jugendbewegungen des Landes.