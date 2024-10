Die erst kürzlich eröffnete Achterbahn Voltron Nevera steht am Sonntag still. Der Grund: Eine Schraube soll sich aus dem Getriebe der Bahn gelöst haben. Ein Blick-Leser erlebte den Vorfall aus unmittelbarer Nähe mit.

Kurz zusammengefasst Eine Schraube ist bei der Achterbahn Voltron Nevera im Europa-Park durch die Luft geflogen

Ein Blick-Leser hat den Vorfall aus unmittelbarer Nähe erlebt

Kurz zusammengefasst Eine Schraube ist bei der Achterbahn Voltron Nevera im Europa-Park durch die Luft geflogen

Ein Blick-Leser hat den Vorfall aus unmittelbarer Nähe erlebt

Die Bahn steht derzeit still

Cédric Hengy Redaktor News

Seit der diesjährigen Sommersaison lockt der Europa-Park seine Gäste mit einer ganz neuen Attraktion an: die Wasserachterbahn Voltron Nevera. Mit 1385 Meter Länge und einem rekordverdächtig steilen Start ist die Bahn das neue Prestige-Projekt des Parks. Doch bereits wenige Monate nach Eröffnung soll es zu einer Panne gekommen sein.

«Wir sassen alle gemeinsam bei einem Essensstand nur wenige Meter von der Bahn entfernt, als es urplötzlich laut knallte», berichtet Blick-Leser Timo W. (31), der am Sonntag zusammen mit Kollegen im Europa-Park weilt. «Wir sind natürlich alle erschrocken und haben uns umgesehen.» Auch die anderen Parkbesucher habe der Vorfall aufgeschreckt.

Gerade noch so erblickte die Gruppe, wie eine riesige Schraube durch die Luft flog und schliesslich in das Bassin der Voltron Nevera plumpste. «Das Ganze spielte sich nur zehn Meter neben uns ab. Unvorstellbar, was passiert wäre, wenn die Schraube in eine Menschenmenge geflogen wäre», so W.

«Der Bereich wurde mittlerweile abgesperrt»

Sofort sei die Gruppe zum Schalter der Bahn gelaufen, um das Personal auf den Vorfall aufmerksam zu machen. Doch dieses schien darüber bereits im Bilde zu sein. «Es kamen dann nur Minuten später mehrere Mitarbeiter vom Sicherheitspersonal angerannt», so der Leser. Die Bahn sei während dieser Zeit stillgestanden.

«Dann wurde die Bahn einige Male mit Leerfahrten laufengelassen, nur um sie schliesslich doch wieder abzustellen.» W. und seine Kollegen verfolgen seither gespannt die Entwicklungen um den Schrauben-Vorfall. «Soeben ist ein Mann mit Fischerstiefeln in das Bassin gestiegen, um die Schraube aus dem Wasser rauszuholen.»

Näher an die Szenerie kommt der 31-Jährige jedoch nicht, er muss die Vorgänge von einiger Entfernung beobachten. «Der Bereich wurde mittlerweile abgesperrt.» Auch das Tor zur Bahn sei mittlerweile geschlossen, so W.

Über die genauen Hintergründe des Vorfalls ist derzeit noch nichts bekannt. Eine Anfrage von Blick ist beim Europa-Park hängig.