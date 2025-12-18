Nach 18 Minuten ist die Ansprache vorbei

Fast atemlos hat sich Trump durch die Rede gesprochen. Amerika gehe es besser als je.

Zu Aussenpolitik hat Trump kein Wort verloren. Es war eine Abrechnung mit Demokraten und Opponenten und eine Lobpreisung eigener Errungenschaften.

Beste Sendezeit

Alle grossen US-Sender haben die Rede live gebracht und Trump beste Sendezeit eingeräumt.

Trumps Rede ähnelte einer seiner üblichen Wahlkampfrede, doch er sprach deutlich schneller als sonst – um in der beschränkten Sendezeit mehr sagen zu können. Er verstand es für einmal, nicht auszuschweifen, sondern hielt sich mit festem Blick an das Teleprompter-Skript, das er buchstäblich herunterrasselte.