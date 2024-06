Sardinien wirbt mit Gratis-Übernachtungen

Auf der Insel Sardinien in Italien ist nur der Norden besonders bekannt. Der Südwesten hingegen wird kaum besucht. Eine Kampagne soll dies nur ändern – und wirbt mit einem speziellen Angebot.

1/4 Die italienische Insel Sardinien ist ein beliebter Reiseort. 2022 zählte die Insel rund sechs Millionen Urlauber.

Fabienne Maag Praktikantin News

Glasklares Wasser, feiner Sand und eine wunderschöne Vegetation – die Strände der italienischen Insel Sardiniens sind wahre Touristenmagneten. 2022 verbuchte die Insel mit über sechs Millionen Reisenden einen Rekord.

Die meisten Besucherinnen und Besucher gehen in den Norden, der besonders bekannt ist. Der Südwesten der Insel geht da oft unter, wie die österreichische Zeitung «Heute» schreibt. Die Stiftung «Cammino Minerario di Santa Barbara» (CMSB) hat deshalb eine spezielle Aktion ins Leben gerufen. Ihr Ziel: den Südwesten Sardiniens attraktiver gestalten.

Förderung von nachhaltigem Tourismus

Das Angebot «Leg's go in Cammino» wirbt mit gratis Übernachtungen entlang der Bergbauroute Santa Barbara, welche durch den südwestlichen Teil Sardiniens führt. Eine 500 Kilometer lange Wanderstrecke, die in über 30 Etappen aufgeteilt ist und durch die eindrucksvolle Bergbauregion und über die Bergbaupfade führt.

«Wir fördern den südwestlichen Teil Sardiniens vor allem deshalb, weil wir unser Territorium aufwerten wollen», sagt Stiftungs-Sekretärin Margherita Concu der österreichischen Zeitung. Besonders nachhaltiger Tourismus soll dabei gefördert werden.

Bis zu drei gratis Übernachtungen

Ob Hinterland, Küstengebiet oder Weinberge, jede Etappe ist aussergewöhnlich und bringt den Wanderer auf ganz neue Wege. Entlang der Wanderroute gibt es immer wieder zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten. Im Angebot hat es alles, was das Herz begehrt: Hostels, Pensionen, Campingplätze, Bed and Breakfasts oder Ferienhäuser.

«Leg's go in Cammino» ermöglicht Wanderern bis 35 Jahren bis zu drei gratis Übernachtungen. Leute, die älter als 35 sind, profitieren nicht von dieser Aktion und müssen die regulären Preise zahlen, wie «Heute» berichtet. Für alle anderen heisst es: eine der 14 Routen auswählen und losmarschieren.