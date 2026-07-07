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Macron-Besuch: Bombe explodiert in Damaskus in Syrien
Damaskus in Syrien
Hier explodiert eine Bombe in der Nähe des Hotels
Während des Syrien-Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat es Berichten zufolge mehrere Explosionen gegeben.
Publiziert: 11:28 Uhr
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