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Damaskus in Syrien
Hier explodiert eine Bombe in der Nähe des Hotels

Während des Syrien-Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat es Berichten zufolge mehrere Explosionen gegeben.
Publiziert: 11:28 Uhr
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