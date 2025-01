1/10 Elite-Soldat Matthew Livelsberger sprengte vor dem Trump-Hotel in Las Vegas einen Tesla-Cybertruck in die Luft. Foto: Linkedin

Vor dem bekannten Trump International Hotel in der Glücksspiel-Metropole war am frühen 1. Januar ein Brand ausgebrochen. Bilder in sozialen Medien zeigten eine Rauchsäule. Ein Tesla-Cybertruck war explodiert. Zunächst sah es nach einem gewöhnlichen Autobrand aus. Später veröffentlichten die Behörden bei einer Pressekonferenz Aufnahmen einer Überwachungskamera von der Explosion des Cybertrucks und eines späteren Drohnenflugs über dessen Ladefläche – darauf sind die verkohlten Reste mehrerer Benzinkanister und Feuerwerkskörper zu erkennen. Das Elektroauto brannte komplett aus. Ein Mensch kam ums Leben, sieben Personen wurden verletzt.

Jetzt kommt heraus: Beim Täter handelt es sich um Matthew Livelsberger (†37) – aktiver Elite-Soldat der US Army. Er starb bei der Explosion. Livelsberger war auch in Deutschland stationiert. Das berichten die amerikanischen Sender CNN und Fox News unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Zudem gehörte Livelsberger zu den Green Berets. Die 10'000 Mann starke Elite-Einheit ist auf Guerilla-Kriegsführung spezialisiert und bekämpft Terroristen im Ausland.

Parallelen zu New Orleans

Auf der Ladefläche des Cybertrucks befand sich laut den Ermittlern Sprengstoff: «Feuerwerkskörper, Gasflaschen und Campingtreibstoff waren nach Ansicht der Behörden mit einem vom Fahrer gesteuerten Zündsystem verbunden», zitierte CNN einen der Ermittlungsbeamten.

Der Tesla war über dieselbe App gemietet worden, die laut Quellen auch für die Anmietung des Pick-ups verwendet worden war, der beim nächtlichen Angriff wenige Stunden zuvor in New Orleans eingesetzt wurde.

Musks böser Verdacht

Die «bösartigen Schwachköpfe», so Musk zum mutmasslichen Anschlag in Las Vegas, hätten sich mit dem Cybertruck das falsche Fahrzeug für einen Anschlag ausgesucht. Das gepanzerte Auto habe die Druckwelle grösstenteils eingedämmt. Nicht einmal nahe Fensterscheiben der Hotellobby wurden beschädigt.

Musk äusserte dabei den Verdacht, dass die Terrortaten in New Orleans und Las Vegas «auf irgendeine Weise miteinander verbunden sein» könnten. Das FBI konnte bisher keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen den Taten feststellen. In New Orleans war gleichentags am frühen Morgen ein Ford F-150-Pick-up in eine Menschenmenge gerast. Der Fahrer, ein 42-jähriger Veteran der US-Armee aus Texas, eröffnete daraufhin das Feuer auf die Überlebenden und wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Keine Tesla-Funktionsstörung

Die Polizei in Las Vegas behandelte den Vorfall als «möglichen Terrorakt». Unter der Direktive von Musk hatte der Autobauer sofort eigene Untersuchungen eingeleitet. «Das gesamte Tesla-Führungsteam untersucht diese Angelegenheit derzeit», schrieb Musk nach der Explosion auf X. Die US-Behörden prüfen einn mögliches terroristisches Motiv: Anti-Terror-Ermittler seien mit der Untersuchung betraut, sagte der federführende FBI-Agent Jeremy Schwartz bei einer Pressekonferenz.

Rund eine Stunde später postete der Tesla-Chef ein Update: «Wir haben jetzt bestätigt, dass die Explosion durch einen sehr grossen Feuerwerkskörper und/oder eine Bombe auf der Ladefläche des gemieteten Cybertrucks verursacht wurde und nichts mit dem Fahrzeug selbst zu tun hat. Alle Telemetriegeräte des Fahrzeugs», so Musk, «waren zum Zeitpunkt der Explosion positiv.»

Cybertruck dämpfte Explosion

Und dann ein weiterer Post von Musk, in dem er auf den Terrorverdacht der Behörden Bezug nimmt: «Die Strafverfolgungsbehörden gehen derzeit davon aus, dass die Tat höchstwahrscheinlich vorsätzlich begangen wurde.»

Schelmisch fügt Musk an: «Die bösartigen Schwachköpfe haben sich das falsche Fahrzeug für einen Terroranschlag ausgesucht. Der Cybertruck hat die Explosion tatsächlich eingedämmt und die Druckwelle nach oben gelenkt. Nicht einmal die Glastüren der Lobby wurden beschädigt.»