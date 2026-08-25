Leonardo Bove überlebte die Brandkatastrophe in Crans-Montana schwer verletzt. Am Wochenende konnte er das Duell seines Lieblingsklubs Inter Mailand gegen Monza live im Stadion sehen. Der junge Amateurfussballer will bald auch selbst wieder auf dem Rasen stehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Leonardo Bove (16) besucht nach Brandkatastrophe San Siro in Mailand

Inter-Legende Javier Zanetti organisierte VIP-Zugang für Brandopfer

Inter-Spieler hatten Leonardo im Spital besucht

Marian Nadler Redaktor News

«Ich war wie gebannt, ich konnte nicht aufhören, an dieses wunderschöne Erlebnis zu denken.» Das sagte Leonardo Bove (16) am vergangenen Wochenende der italienischen Zeitung «La Repubblica». Zuvor hatte er mit Verbänden um den Kopf die Partie Inter Mailand gegen Monza auf der Tribüne des legendären Stadions San Siro verfolgt.

3:56 Spezialbäder und Duschen: So therapiert Crans-Montana-Opfer Agata ihre Narben

Leonardo gehört zu den italienischen Staatsbürgern, die bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS verletzt wurden. Nach dem Inferno in der Bar Le Constellation war sein Körper von den Flammen so sehr gezeichnet, dass er fast zwei Wochen lang in Zürich im Spital um sein Leben kämpfte. Seine Liebe zum Fussball gab ihm auch in den langen Monaten im Spital Kraft.

Klublegende reagierte sofort auf Leonardos Anfrage

«Das Stadion wiederzusehen, war wie eine Wiedergeburt», sagt er. Nach der Zeit auf der Intensivstation in Zürich folgten monatelange Behandlungen im Niguarda-Spital in Mailand. «Noch vor wenigen Monaten lag ich bewegungsunfähig im Bett. Jetzt bin ich zurück.»

Der Besuch im San Siro wurde von seinem Lieblingsverein Inter Mailand organisiert. Während seines Spitalaufenthalts hatten ihn mehrere Inter-Spieler besucht.

Zentral für den Stadionbesuch war Klublegende Javier Zanetti (53). «Ich schrieb ihm vor ein paar Tagen, dass ich mich freuen würde, ins Stadion zu kommen. Er antwortete sofort», berichtet Bove. In einem VIP-Bereich durfte das junge Brandopfer den Spielern beim Aufwärmen aus nächster Nähe zuschauen.

Wann steht Leonardo selbst wieder auf dem Rasen?

Seit seiner Entlassung aus dem Spital am 17. Juli sieht Bove deutliche Fortschritte: «Meine Haare wachsen nach, viele Verbände wurden entfernt.»

Bove spielte vor dem Bar-Inferno für den Mailänder Verein Franco Scarioni 1925 in der höchsten regionalen Amateurspielklasse Italiens. Sein Ziel ist klar: «Ich arbeite hart daran, für den Fussball zurückzukommen.»