1/4 Mit ausgefahrenem Fahrwerk wurde der neue Tarnkappenflieger der Chinesen bei seinem Jungfernflug gesichtet. Foto: x

Auf einen Blick Neuer chinesischer Langstreckenkampfjet überrascht bei Jungfernflug ohne entscheidendes Merkmal

Tarnkappenjäger kann am Rande zum Weltraum fliegen und US-Frühwarnflugzeuge angreifen

Steht China kurz davor, ein neues Hochleistungs-Kampfflugzeug zu enthüllen? Das vermuten Militärexperten, nachdem der Tarnkappenjäger im chinesischen Luftraum gesichtet wurde. Jetzt gibt es erste Spekulationen darüber, was die neue Superwaffe kann – und wie sie Chinas Luftmacht deutlich verbessern könnte.

Der Tarnkappenjäger soll laut Experten am Rande zum Weltraum fliegen können, wie «Daily Mail» berichtet. Er wurde offenbar entwickelt, um US-Frühwarnflugzeuge und Tanker anzugreifen, die bisher unerreichbar waren. Ein weiterer Vorteil des neuen Fliegers: Er soll in der Lage sein, weite Entfernungen auch ohne Tankerunterstützung zu fliegen. Etwas, was der chinesischen Luftwaffe im Vergleich zur US-Luftwaffe laut der Website The War Zone aktuell fehlt.

Testflug mit ausgefahrenem Fahrwerk

Der neue Jet wurde neben einem Chengdu J-20 gesichtet, dem aktuellen Kampfjet der chinesischen Luftwaffe. Er führte einen Testflug am Tag durch, wobei der J-20 als Begleitflugzeug diente. Auffällig war, dass das Fahrwerk ausgefahren war – eine übliche Praxis bei frühen Testphasen.

Das neue Flugzeug hat ein grosses, dreistrahliges Design mit Cockpit und rautenförmigen Flügeln ohne vertikale Leitwerke. Dies könnte dazu beitragen, dass es von Radars schwerer zu erfassen ist. Justin Bronk vom britischen Forschungsinstitut Royal United Services Institute (RUSI) warnt jedoch davor, zu hohe Erwartungen zu haben: «Während das Design des Flugzeugs faszinierend ist, ist es wahrscheinlich Teil der laufenden Entwicklung regionaler Bomber beziehungsweise Kampfflugzeuge Chinas und nicht ihr Kampfjet-Programm der sechsten Generation.»

Die «Daily Mail» berichtet weiter, dass die Triebwerksdüsen über dem Rumpf platziert sind, was die Wärmeabstrahlung und den Lärm reduzieren soll. Der ehemalige US-Luftwaffengeneral Mark D. Kelly hat bereits vor der neuen «Superwaffe» gewarnt: «Die Chinesen sind keine Dummköpfe. Sie wissen, was sie tun.» Er erwartet eine «exponentielle» Verbesserung der Tarnkappentechnik.