Feuerball am Himmel Pilot bringt Kampfjet in unbewohnter Gegend zum Absturz

Ein Pilot der Luftwaffe Brasiliens überlebte einen Absturz seines Kampfjets so gut wie unverletzt. Nach einem Defekt explodierte der Jet in einem gewaltigen Feuerball – der Pilot rettete sich in letzter Sekunde und verhinderte eine Katastrophe in bewohntem Gebiet.