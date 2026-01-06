DE
Chaos in den Niederlanden
Winterwetter legt Bahn- und Flugverkehr lahm

In den Niederlanden muss der Zugverkehr am Dienstag komplett eingestellt werden. Schuld sind heftiges Winterwetter und eine Computerstörung. Auch der Flughafen Schiphol kämpft mit Problemen, 350 Flüge wurden gestrichen.
1/5
Am Amsterdamer Flughafen Schiphol mussten am Dienstag Hunderte Flüge gestrichen werden.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Zugverkehr in Niederlanden wegen Winterwetter und Computer-Störung lahmgelegt
  • Am Flughafen Schiphol wurden 350 Flüge annulliert
  • Problem ist bekannt
Marian Nadler und Keystone-SDA

Der Zugverkehr in den Niederlanden ist durch Winterwetter und eine technische Störung fast völlig lahmgelegt. Bis 10 Uhr werde im ganzen Land kein Zug der niederländischen Bahn fahren, teilte diese mit. Zu zahlreichen Problemen an Weichen durch das heftige Winterwetter kam nach Angaben der Bahn am frühen Morgen noch eine Computer-Störung.

Internationale Züge seien von der Störung vorläufig nicht betroffen. Auch können andere Verkehrsunternehmen lokal ihre Züge fahren lassen.

Winterchaos in Europa

Das Winterwetter sorgt zudem auf den Strassen und am Amsterdamer Grossflughafen Schiphol weiter für Probleme. Rund 350 Flüge seien bereits annulliert worden.

Schon am Montag hatte es in weiten Teilen Europas ein Winterchaos gegeben. Glatte Strassen führten in mehreren Ländern zu Unfällen.

