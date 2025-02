1/6 Olaf Scholz will das Kanzleramt für weitere vier Jahre besetzen. Foto: AFP

Auf einen Blick SPD und Kanzler Scholz in der Krise, Umfragewerte tief

Scholz' Karriere: Vom Juso-Mitglied zum Bundeskanzler

Seine Baustellen: gescheiterte Ampelkoalition, G20-Gipfel in Hamburg und die Cum-Ex-Affäre

Die SPD steckt samt ihrem Kanzler in der Krise. Ihre aktuellen Umfragewerte zu den Wahlen sind tief. Aufgeben kommt für Olaf Scholz (66) aber nicht infrage. Er gibt sich kämpferisch: «Ich spiele weiterhin auf Sieg!».

Scholz wurde am 14. Juni 1958 in Osnabrück geboren und wuchs in Hamburg auf. Nach seinem Jurastudium an der Universität Hamburg spezialisierte er sich auf Arbeitsrecht. Schon früh engagierte sich Scholz in der SPD und bei den Jusos, wo er sich für soziale Gerechtigkeit einsetzte.

Bürgermeister, Finanzminister, Bundeskanzler

Seine politische Karriere begann 1998 als Bundestagsabgeordneter. Von 2002 bis 2004 war er SPD-Generalsekretär unter Kanzler Gerhard Schröder und verteidigte die umstrittene Agenda 2010. Nach verschiedenen politischen Ämtern, darunter Bundesminister für Arbeit und Soziales, wurde Scholz 2011 Erster Bürgermeister von Hamburg.

2018 übernahm Scholz das Amt des Bundesfinanzministers und Vizekanzlers in der Regierung Merkel. In dieser Funktion 2021 wurde Scholz zum Kanzlerkandidaten der SPD ernannt. Mit dem Slogan «Respekt für dich» und Themen wie sozialer Gerechtigkeit und nachhaltiger Wirtschaftspolitik konnte er besonders in der politischen Mitte punkten.

Verheiratet mit SPD-Politikerin

Nach dem Wahlsieg der SPD bildete er eine Koalition mit den Grünen und der FDP und wurde am 8. Dezember 2021 zum Bundeskanzler gewählt. Scholz setzt sich für Mindestlohnerhöhungen, Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz ein. In der Aussenpolitik steht er für enge transatlantische Beziehungen und unterstützt die Ukraine im russischen Angriffskrieg.

Privat ist Scholz mit Britta Ernst verheiratet, die ebenfalls in der SPD aktiv ist. In seiner Freizeit treibt er Sport und interessiert sich für Geschichte und Literatur.