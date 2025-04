In einer südfranzösischen Moschee wurde ein Gläubiger Opfer einer tödlichen Messerattacke. Der Täter, ein junger Franzose, filmte die Tat und ist flüchtig. Premierminister Bayrou verurteilt die Tat als «islamophobe Schandtat».

Verdächtiger nach Bluttat in französischer Moschee weiter flüchtig

Täter filmte Opfer nach der Tat und beschimpfte Allah

AFP und SDA

Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen Gläubigen in einer Moschee im Süden Frankreichs ist der Verdächtige Medienberichten zufolge noch auf der Flucht. Der junge Mann soll am Freitagmorgen einen Betenden in der Moschee von La Grand-Combe mit zahlreichen Messerstichen getötet haben, berichtete die Zeitung «Le Parisien».

Unmittelbar nach der Tat soll er mit seinem Handy das Opfer gefilmt haben, wie die Zeitung unter Berufung auf eine mit den Ermittlungen vertraute Quelle schreibt. Dabei habe er Allah beschimpft. Das Video der Tat schickte der Mann offenbar an eine Kontaktperson, die die Aufnahmen in einem Onlinedienst veröffentlichte und später löschte.

Angreifer stach 50-mal auf Opfer ein

Der Angreifer ist den Berichten zufolge ein um die 20 Jahre alter Franzose. Überwachungskameras der Moschee filmten die Tat demnach. Zu dem Zeitpunkt waren Opfer und Täter allein im Gebäude, erst am Vormittag fanden weitere Besucher des Gebetshauses den Toten.

Der Angreifer stach bis zu 50-mal auf sein Opfer ein und ergriff dann die Flucht. Bei dem Opfer handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen jungen Mann, der die Moschee regelmässig besuchte. Der Angreifer sei dagegen zuvor nicht in dem Gotteshaus gesehen worden.

Frankreichs Premierminister François Bayrou (73) bezeichnete die Attacke am Samstagabend auf der Plattform X als «islamophobe Schandtat» und versprach, dass Mittel des Staates mobilisiert seien, damit der Mörder gefasst und bestraft werden könne. Justizminister Gérald Darmanin (42) schrieb von einer «unsäglichen Tat in einem heiligen religiösen Gebäude».