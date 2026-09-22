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Weisser Hai greift Robbe an: Blutiger Vorfall in Nantucket
Brutaler Angriff
Haie verwandeln Badestrand in Blutbad
Schock am Strand von Nantucket: Zwei Strandbesucher filmen das brutale Spektakel, bei dem zwei Weisse Haie ein Blutbad verursachen.
Publiziert: vor 3 Minuten
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