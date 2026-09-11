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Bruder und Cousin tot
15-Jähriger von Boot in Alaska gerettet

EIn 15 Jähriger wurde in Alaska von einem umgekehrten Boot gerettet. Er war mit seinem Bruder und Cousin unterwegs. Die beiden wurden mittlerweile tot geborgen.
Publiziert: 15:26 Uhr
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