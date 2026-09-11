DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
15-Jähriger von Boot in Alaska gerettet
Bruder und Cousin tot
15-Jähriger von Boot in Alaska gerettet
EIn 15 Jähriger wurde in Alaska von einem umgekehrten Boot gerettet. Er war mit seinem Bruder und Cousin unterwegs. Die beiden wurden mittlerweile tot geborgen.
Publiziert: 15:26 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen