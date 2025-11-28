DE
Video zeigt Anfang des Mega-Brands in Hongkong
Vom kleinen Feuer zum Inferno:Hier startete der verheerende Mega-Brand in Hongkong

Brennende Hochhäuser
Zahl der Toten bei Inferno in Hongkong steigt auf 94

Nach dem katastrophalen Brand in Hongkong werden immer mehr Leichen geborgen. Inzwischen sind 94 Tote bestätigt. Doch die Zahl dürfte noch steigen.
vor 37 Minuten
|
vor 31 Minuten
Das Grossfeuer ist eine beispiellose Katastrophe für die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong.
Foto: IMAGO/SOPA Images

Darum gehts

  • Behörden: Bisher 94 Tote bestätigt
  • Am Donnerstagmorgen wurden noch 279 Menschen vermisst
  • Schlimmster Brand in Hongkong seit 80 Jahren

AFPAgence France Presse

Tragische Zwischenbilanz: Nach dem Grossbrand in einem Hochhauskomplex in Hongkong ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. 94 Menschen seien ums Leben gekommen, erklärten die Behörden am Donnerstagabend. 

Doch die definitive Opferzahl dürfte noch weit höher liegen. Der Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone, John Lee (67), hatte am Donnerstagmorgen von 279 Vermissten gesprochen, seitdem wurde keine neue Zahl an Vermissten herausgegeben. Mehr als 50 Menschen befanden sich im Krankenhaus.

Schlimmster Brand seit 80 Jahren

Das Feuer in dem Wohnkomplex Wang Fuk Court im nördlichen Stadtteil Tai Po hatte sich am Mittwoch über Bambus-Baugerüste ausgebreitet und rasch auf mehrere Hochhäuser übergegriffen. Es ist der schlimmste Brand in der Finanzmetropole seit fast 80 Jahren.

