In Paris ist ein Feuer ausgebrochen, das von weit her sichtbar ist. Videos und Fotos von Leserinnen und Lesern, sowie auf X, zeigen eine gigantische schwarze Rauchsäule.

Grossbrand in Paris

Am Montagabend melden Leserinnen und Leser einen Brand in Paris. Auch auf X posten Dutzende User Fotos und Videos vom Rauch, der über die Stadt zieht. Einige schreiben, das Feuer sei im 17. Arrondissement ausgebrochen. Dort soll ein Sortierzentrum für Abfall brennen, das neben dem Gerichtsgebäude steht.

In dem Sortierzentrum kommen gelbe Tonnen an, in denen hauptsächlich Papier, Plastik und Karton gesammelt werde. Dies könnte ein Grund für die schnelle Entwicklung des Feuers sein, schreibt BFMTV.

Die französische Zeitung «Le Parisien» schreibt, dass noch nicht genau klar sei, welches Gebäude von dem Brand betroffen ist. Das Pariser Rathaus erklärte auf Anfrage der Zeitung, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts über mögliche Verletzte bekannt sei.

Die Pariser Feuerwehr ruft via Social Media dazu auf, das Gebiet zu meiden, «sodass die Rettungsdienste arbeiten können». Anwohnende werden zur Vorsicht ermahnt.

