Feuer in Kathedrale von Rouen ausgebrochen

1/6 Die Rauchsäule ist in Rouen weit sichtbar.

Mit 151 Metern ist sie die höchste Kathedrale Frankreichs. Jetzt ist im Turm der Kathedrale von Rouen offenbar ein Feuer ausgebrochen.

Zahlreiche Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zeigen eine Rauchsäule auf Höhe des Turms, der sich derzeit im Bau befindet und durch grosse weisse Planen geschützt wird. Das Feuer scheint laut französischen Medien von der Arbeitsplattform ausgegangen zu sein.

«Die Arbeiter, die auf der Baustelle waren, haben den Brand gemeldet», sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem Sender BFM. Die Löscharbeiten seien im Gang. Etwa 70 Feuerwehrleute und 40 Feuerwehrfahrzeuge seien im Einsatz.

Vierungsturm aus dem 19. Jahrhundert

Der Zugang zum Domplatz ist aktuell gesperrt, die Polizei ist vor Ort. Nicolas Mayer-Rossignol, der Bürgermeister von Rouen, schreibt auf X, dass die Brandursache aktuell noch unklar sei.

Der Vierungsturm aus dem 19. Jahrhundert wird derzeit renoviert und ist von einem Gerüst umgeben. Nach Informationen der Präfektur ist bislang unklar, ob der hölzerne Dachstuhl vom Brand betroffen ist.

Parallelen zur Notre-Dame-Katastrophe

Die Kathedrale von Rouen zählt zu den Meisterwerken der Gotik. Die Turmspitze besteht aus Gusseisen. Bis zur Fertigstellung des Kölner Doms im Jahr 1880 war die Kathedrale von Rouen das höchste Gebäude der Welt.

Bei dem Brand von Notre-Dame in Paris 2019 war der ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert stammende Vierungsturm in Flammen aufgegangen und ins Kircheninnere gestürzt. Die Renovierungsarbeiten sind so gut wie abgeschlossen, die Kirche soll im Dezember wieder öffnen.