Brand im Somerset House in London

Die Feuerwehr ist vor Ort.

Im historischen Somerset House in London ist ein Feuer ausgebrochen. Rund hundert Feuerwehrleute mit 15 Löschwagen waren am Samstag im Einsatz, um den Brand in dem Gebäude aus dem 18. Jahrhundert zu löschen, wie die Feuerwehr im Onlinedienst X mitteilte. Die Flammen haben demnach Teile des Gebäudedachs erfasst. Das Somerset House im Zentrum er britischen Hauptstadt ist ein Zentrum der bildenden Kunst.