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Bombenroboter im Einsatz
Drohne legt Südpiste in Leipzig lahm

Eine verdächtige Drohne mit einem möglichen Sprengsatz sorgt am Flughafen Leipzig/Halle für einen Grosseinsatz. Dabei kommt ein Bombenentschärfungsroboter zum Einsatz.
Publiziert: 15:03 Uhr
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Drohnen-Sichtung Flughafen Leipzig
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