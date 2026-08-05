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Leipzig: Verdächtige Drohne legt Südpiste lahm
Bombenroboter im Einsatz
Drohne legt Südpiste in Leipzig lahm
Eine verdächtige Drohne mit einem möglichen Sprengsatz sorgt am Flughafen Leipzig/Halle für einen Grosseinsatz. Dabei kommt ein Bombenentschärfungsroboter zum Einsatz.
Publiziert: 15:03 Uhr
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