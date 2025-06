Airline gibt Details zu den Passagieren bekannt

Die Fluggesellschaft Air India hat neue Details zu den Personen an Bord bekannt gegeben. Laut einer Mitteilung befanden sich 169 Inder, 53 Briten, sieben Portugiesen und ein Kanadier an Bord. Verletzte werden in die nächsten Spitäler gebracht, heisst es in dem Statement.