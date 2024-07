Ab in die Ferien – doch Achtung: Zurzeit steigen die Corona-Fälle in Europa wieder. An diesen Ferienorten musst du besonders aufpassen.

Liza Mia Stoll

Viele Schweizerinnen und Schweizer zieht es während der Sommersaison ans Meer. Doch an einigen beliebten Feriendestinationen ist das Coronavirus wieder auf dem Vormarsch. Blick liefert die Übersicht.

1 Spanien

In Spanien ist eine erhöhte Anzahl an Corona-Fällen festzustellen. In Valencia sind die gemeldeten Fälle im Vergleich zum Vorjahr um das Sechsfache angestiegen. Ende Juni waren es 221 Fälle pro 100'000 Menschen in der Region. Vor einem Jahr waren es gerade mal 37 Fälle, berichtet «The Olive Press».

Die Covid-Inzidenz stieg im Juni auch auf Mallorca wieder an. Eine Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums sagte gegenüber der «Mallorca Zeitung»: «Die Erkrankung ist momentan auf den Inseln sehr verbreitet, und die Tendenz ist weiter steigend.» Grund für den Anstieg dürften die zahlreichen Veranstaltungen auf der Insel sein.

2 Italien

Auch im Nachbarland Italien gingen die Corona-Zahlen zwischen dem 11. und 17. Juli nach oben: Es wurden fast 9000 Covid-Infektionen registriert. Das sind laut dem italienischen Gesundheitsministerium 62 Prozent mehr als in den sieben Tagen zuvor – da waren es 5503 Fälle. Besonders betroffen ist die Lombardei im Norden Italiens. Francesco Vaia, Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, sagt zu Sky: «Die Daten nehmen leicht zu, bleiben aber im Wesentlichen unter Kontrolle.»

3 Griechenland

In Griechenland beobachten die Behörden in den vergangenen sieben Tagen ebenfalls einen deutlichen Anstieg der Covid-19-Fälle. Laut der Weltgesundheitsorganisation hat Griechenland zwischen dem 1. und 7. Juli 4100 neue Corona-Fälle verzeichnet. Das nationale Gesundheitsamt rät gefährdeten Gruppen, vorbeugende Massnahmen zu ergreifen und bei Auftreten von Symptomen einen Arzt aufzusuchen. Der Bevölkerung wird geraten, den Kontakt mit gefährdeten Personen einzuschränken, wenn diese Symptome haben.

4 Portugal

Laut Epidemiologe Manuel Carmo Gomes steigt die Zahl der Corona-Kranken auch in Portugal wieder an. Ende Mai gab es pro Tag durchschnittlich 130 positive Corona-Fälle – am 4. Juli lag der Tagesdurchschnitt schon bei 390. Gomes zufolge erkranke die grosse Mehrheit jedoch nicht sehr schwer, sondern erhole sich rasch und müsse nicht ins Spital.

5 Zypern

Eine der höchsten Infektionsraten hat die Mittelmeerinsel Zypern – diese liegt bei 77,44 Prozent. Zwischen dem 1. und 8. Juli haben sich insgesamt 474 Menschen mit dem Virus infiziert. Das sind 52,9 Prozent mehr als in der Vorwoche. Bisher gibt es keine besonderen Massnahmen vonseiten des Gesundheitsministeriums. Generell gilt: Hände waschen und Maske dabei haben.

Die Lage in der Schweiz

Wer während der Ferien in der Schweiz bleibt, sollte sich ebenfalls vor Corona in Acht nehmen: In der Schweiz ist die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle in den vergangenen vier Wochen um etwa 50 Prozent gestiegen, teilt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit. «Insgesamt bewegen sich die Fallzahlen aber nach wie vor auf einem tiefen Niveau.» Für die Zunahme gibt es laut BAG zwei Gründe: Der Schutz durch eine Impfung oder eine frühere Immunität nimmt im Lauf der Zeit ab. Zum anderen gibt es zwei neue Virusvarianten – sie heissen KP.3 und KP.2, die von Experten auch Flirt-Varianten genannt werden.

Zu den häufigsten Symptomen gehören Husten, Erschöpfung, Fieber, Schnupfen, Kopf-, Muskel und Halsschmerzen. Angesteckte Personen sollten Kontakte mit anderen Personen meiden und zu Hause bleiben. Dazu wird empfohlen, eine Maske zu tragen.