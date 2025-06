Blick-Leser N. S. erlebt in den Ferien in Los Angeles eine Überraschung. Das hohe Sicherheitsaufgebot ist nicht zu übersehen.

Darum gehts Schweizer Touristen erleben erhöhte Sicherheitsmassnahmen in Los Angeles während Protesten

Helikopter kreisen über der Stadt, verstärkte Polizeipräsenz an wichtigen Orten

Es ist Samstagabend in Los Angeles. Die beiden Freunde N. S.* und R. W.* aus dem Kanton Luzern (beide 30) sind gerade in der Millionenmetropole in den Ferien. Es ist die letzte Station eines USA-Roundtrips.

Doch genau jetzt will US-Präsident Donald Trump (78) Proteste gegen Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE im Bundesstaat Kalifornien mithilfe militärischer Sicherheitskräfte bekämpfen. Sie nahmen Migranten ohne gültige Papiere fest, um sie abzuschieben. Die Folge waren Krawalle. Manche Demonstranten bewarfen die Sicherheitskräfte unter anderem mit Steinen. Das Trump unterstellte US-Heimatschutzministerium sprach von einer massiven Eskalation.

Dass es in der Stadt aktuell brodelt, sich US-Bundespolizisten und Demonstranten den zweiten Tag in Folge bekriegen, merken die beiden Kollegen vor allem am hohen Sicherheitsaufgebot in der kalifornischen Küstenstadt. «Als wir mit dem Taxi vom Santa Monica Pier zur Union Station fuhren, fiel uns nach und nach die erhöhte Polizeipräsenz auf», berichtet N. S. «Es kreisen permanent Helikopter über der Stadt. Bis zu fünf aufs Mal sind sichtbar.»

Rund um die Union Station, dem wichtigsten Bahnhof der Stadt, haben sich Securitys aufgestellt, auch die Polizei ist mit unzähligen Autos vor Ort. «Wir fühlen uns sicher. Aber krass, da die Demonstrationen eigentlich weit entfernt sind», staunt der Luzerner. «Man spürt deutlich, dass die Amis in Sachen Sicherheit keinen Spass verstehen.»

Die Ferien will sich das Duo dadurch aber nicht kaputt machen lassen. «An unseren Plänen ändert sich nichts, wir ziehen alles durch wie geplant», erklärt S. Den Vorort Paramount, wo es am Samstag zu den heftigsten Ausschreitungen kam, werden sie aber meiden.

Der Samstag markierte den zweiten Tag in Folge, an dem sich US-Bundespolizisten und Demonstranten gegenseitig Strassenschlachten lieferten. Hintergrund der Proteste sind Razzien vermummter und bewaffneter Beamter gegen Migranten.

Gouverneur warnt vor «Spektakel»

US-Präsident Donald Trump (78) kündigte den Einsatz von 2000 Soldaten der Nationalgarde an. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) versetzte zudem in Kalifornien stationierte Marines in Alarmbereitschaft.

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom (57), warnte die Protestierenden. «Die Regierung übernimmt die kalifornische Nationalgarde und stationiert 2000 Soldaten in Los Angeles – nicht, weil es an Polizeikräften mangelt, sondern weil sie ein Spektakel will», schrieb der Demokrat auf X und appellierte: «Geben Sie ihnen keines.»

* Namen bekannt