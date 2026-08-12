DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Hier wird in Highheels auf Lebensmittel getreten
Bizarrer Trend auf Tiktok
Hier wird in Highheels auf Lebensmittel getreten
In der Food-Crushing-Nische bezahlen User Geld dafür, dass Creators barfuss oder in Highheels auf Lebensmittel wie Gebäck, Brot oder Früchte treten.
Publiziert: 21:18 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen