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Bizarrer Trend auf Tiktok
Hier wird in Highheels auf Lebensmittel getreten

In der Food-Crushing-Nische bezahlen User Geld dafür, dass Creators barfuss oder in Highheels auf Lebensmittel wie Gebäck, Brot oder Früchte treten.
Publiziert: 21:18 Uhr
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