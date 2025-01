Bischöfin macht Trump hässig «Ich bitte Sie, Herr Präsident, haben Sie Erbarmen»

Mariann Edgar Budde (65) hat sich bei einem Gottesdienst in der National Cathedral in Washington direkt an den neuen US-Präsidenten Donald Trump (78) gewannt. Dem Republikaner gefielen die Worte der Priesterin ganz und gar nicht.

Publiziert: vor 54 Minuten