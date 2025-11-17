Spanien plant, seine Hochgeschwindigkeitszüge auf bis zu 350 km/h zu beschleunigen. Der zuständige Verkehrsminister kündigte an, dass die Strecke Madrid-Barcelona innerhalb von drei Jahren aufgerüstet werden soll. Dies, um die Fahrzeit zu reduzieren.

Spanien will die schnellsten Züge Europas. Madrid stellte das Projekt am Montag vor. Foto: DUKAS

Darum gehts Spanische Schnellzüge sollen künftig mit bis zu 350 km/h fahren

Madrid-Barcelona-Strecke wird als erste für höhere Geschwindigkeit aufgerüstet

Spanien hat mit über 4000 km das grösste Hochgeschwindigkeitsbahnnetz Europas

Die spanischen Schnellzüge sollen künftig mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 350 Kilometern pro Stunde sprinten. Ein solcher Wert werde aktuell weltweit nur in China erreicht, sagte Verkehrsminister Óscar Puente bei der Vorstellung des Projekts. Zum Vergleich: Die Höchstgeschwindigkeit der französischen TGV-Züge im Regelbetrieb beträgt bis zu 320 Kilometer pro Stunde.

Als erste Strecke soll in Spanien die Verbindung zwischen den Metropolen Madrid und Barcelona aufgerüstet werden. Das wolle man innerhalb der nächsten drei Jahre verwirklichen, sagte Puente. Die rund 670 Kilometer liessen sich dann in weniger als zwei Stunden zurücklegen. Derzeit benötigen die sogenannten AVE-Züge dafür mit einer Höchstgeschwindigkeit von gut 300 Kilometern pro Stunde mindestens zweieinhalb Stunden.

Grösstes Hochgeschwindigkeitsbahnnetz in Europa

Mit einer Gesamtlänge von mehr als 4000 Kilometern ist das spanische Hochgeschwindigkeitsbahnnetz das grösste in Europa. «Seit Beginn (...) und bis zum Ende dieses Jahres werden wir in 4091 Kilometer rund 70 Milliarden Euro investiert haben», versicherte der Minister der linksgerichteten Regierung in Madrid.

Für den Ausbau des Schienen- und Strassennetzes sowie der Häfen und Flughäfen rechnet die spanische Regierung in den nächsten vier Jahren mit Investitionen von insgesamt 60 Milliarden Euro.