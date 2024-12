Besatzung muss sich mit Sprung ins Wasser retten Frachtschiff kentert beim Beladen

Schiffsunglück am grössten Hafen in der Türkei. Kurz vor Weihnachten kenterte ein Frachtschiff mitsamt der Schiffsbesatzung. Beim Beladen mit Containern neigte sich das Schiff zu stark zur Seite. Die Besatzungsmitglieder mussten sich in Sicherheit bringen.