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Bekannt für 500-Kilo-Beinpresse
Fitness-Influencer Gabriel Ganley stirbt mit nur 22 Jahren

Er bewegte 500 Kilo an der Beinpresse und begeisterte Millionen. Jetzt hat ein Freund den Bodybuilder regungslos in seiner Wohnung gefunden.
Publiziert: 11:37 Uhr
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