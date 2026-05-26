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São Paulo: Fitness-Star Gabriel Ganley (†22) ist tot
Bekannt für 500-Kilo-Beinpresse
Fitness-Influencer Gabriel Ganley stirbt mit nur 22 Jahren
Er bewegte 500 Kilo an der Beinpresse und begeisterte Millionen. Jetzt hat ein Freund den Bodybuilder regungslos in seiner Wohnung gefunden.
Publiziert: 11:37 Uhr
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