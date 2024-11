Ein 25-jähriger Verdächtiger wurde nach tödlichen Schüssen an der Tuskegee University in Alabama festgenommen. Eine 18-jährige Person starb, 16 weitere wurden verletzt.

Toter und 16 Verletzte nach Schüssen in Alabama

1/5 Beamte untersuchen den Tatort in Tuskegee, Alabama. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Verdächtiger nach Schüssen an US-Uni in Alabama festgenommen

Zeugin berichtet von Panik und Schüssen bei Feier

Eine Tote und 16 Verletzte, davon zwölf mit Schusswunden

Nach tödlichen Schüssen an einer US-Universität im Bundesstaat Alabama hat die Polizei einen 25-jährigen Verdächtigen festgenommen. Eine 18 Jahre alte Person wurde getötet und 16 weitere Menschen wurden verletzt.

Die Behörden machten zunächst keine Angaben zu den Hintergründen des Zwischenfalls bei einer Feier für ehemalige Absolventen der Tuskegee University. Die Bundespolizei FBI bat die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Unterricht für Montag gestrichen

Zwölf Verletzte hätten Schusswunden, die übrigen andere Verletzungen, teilten die Behörden mit. Die Universität sagte den Unterricht für Montag ab und stellte den Studenten psychologische Betreuung zur Verfügung.

Eine Zeugin berichtet gegenüber NBC News, dass sie an diesem Wochenende eine Freundin in Tuskegee besucht habe. Die beiden hätten gerade ein Tiktok-Video in der Nähe eines Lastwagens aufgenommen, auf dem Musik gespielt habe. Plötzlich hätten sie Menschen davonrennen sehen und Schüsse gehört.

«Meine Freundin gepackt»

«Ich habe sofort meine Freundin gepackt und dann habe ich die Schüsse gehört», erzählt die Zeugin. Sie und ihre Freundin hätten zwischen zwei Autos Schutz gesucht, zusammen mit einer Gruppe anderer Menschen.

Die Frau postete ein Video in den sozialen Medien, welches zeigt, wie sich die Gruppe zwischen den Autos versteckt. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören.