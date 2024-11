1/5 Der US-Bundesstaat Florida wurde vor den US-Wahlen von zwei Unwettern hart getroffen. Foto: keystone-sda.ch

Eine Beamtin des US-Katastrophenschutzes (Fema) wies Helfer nach dem Hurrikan Milton im Bundesstaat Florida an, Häuser mit Wahlkampfschildern für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (78) zu überspringen. Die Frau wies die Mitarbeitenden, die in Lake Placid in Florida unterwegs waren, an, «Häuser mit Trump-Werbung zu meiden».

Der Katastrophenschutz war im Katastrophengebiet unterwegs, um zu ermitteln, welche Bewohner für staatliche Hilfe infrage kommen könnten. Dies steht in internen Mitteilungen, die von «Daily Wire» veröffentlicht wurden. Aus dem Bericht geht hervor, dass laut Regierungsmitarbeitern mindestens 20 Häuser mit Trump-Schildern oder -Fahnen von Ende Oktober bis in den November hinein aufgrund der «Best Practices»-Anleitung der Fema-Beamtin umgangen wurden.

Verstoss gegen Grundwerte

Wie die Fema-Beauftragte für Fehlverhalten von Mitarbeitern, Deanne Criswell, gegenüber Fox News erklärt, wurde die fehlbare Mitarbeiterin inzwischen entlassen. Criswell bezeichnet deren Handlungen als «verwerflich» und als klaren Verstoss gegen die Grundwerte und Prinzipien des Katastrophenschutzes, Menschen unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit zu helfen.

Ein Sprecher der Behörde ergänzt: «Wir nehmen unsere Mission, allen Menschen vor, während und nach Katastrophen zu helfen, ernst.» Man werde weiterhin alles Erdenkliche tun, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiere.

Der Fema zufolge handelte es sich um einen Einzelfall. «Die Mitarbeiterin, die diese Anweisung herausgegeben hat, hatte keine Befugnis und keine Anweisung, den Teams zu sagen, dass sie diese Häuser meiden sollen, und wir kontaktieren die Menschen, die aufgrund dieses Vorfalls möglicherweise nicht erreicht wurden», sagt der Sprecher weiter.