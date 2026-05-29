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Bei Test auf Startrampe
Hier explodiert die Blue-Origin-Rakete in einem riesigen Feuerball

Schock für Jeff Bezos: In der Nacht auf Freitag explodierte eine Blue-Origin-Rakete bei einem Test in Cape Canaveral.
Publiziert: vor 12 Minuten
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