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Cape Canaveral: Hier explodiert die Blue-Origin-Rakete
Bei Test auf Startrampe
Hier explodiert die Blue-Origin-Rakete in einem riesigen Feuerball
Schock für Jeff Bezos: In der Nacht auf Freitag explodierte eine Blue-Origin-Rakete bei einem Test in Cape Canaveral.
Publiziert: vor 12 Minuten
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