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Bei Staatsbesuch: Trump macht sich für Xi über Biden lustig
Bei Staatsbesuch
Trump spottet vor Xi über Biden
Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump suchten im Weissen Haus nach Wegen zur Konfliktvermeidung. Während des Empfangs machte sich Trump über seinen Vorgänger Biden lustig.
Publiziert: 06:59 Uhr
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