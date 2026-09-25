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Bei Staatsbesuch
Trump spottet vor Xi über Biden

Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump suchten im Weissen Haus nach Wegen zur Konfliktvermeidung. Während des Empfangs machte sich Trump über seinen Vorgänger Biden lustig.
Publiziert: 06:59 Uhr
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