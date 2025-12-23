Emmanuel Macron besuchte französische Soldaten in Abu Dhabi. Dabei bot sich die Gelegenheit für eine kleine Sportstunde.

Liegestützen, Planks und eine Jogging-Einheit: Emmanuel Macron (48) ist vor Kurzem in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist und hat dort unter anderem französische Truppen besucht. Dabei liess er es sich nicht nehmen, gemeinsam mit dem bekannten, französischen Influencer Tibo Inshape und den Soldaten, eine Trainingseinheit zu absolvieren.

Macron ist sichtlich gut in Form. Ein Video zeigt, wie der 48-Jährige motiviert mitmacht. Passend dazu trug er – wie die Soldaten an seiner Seite – das weisse T-Shirt und die dunkelblauen Shorts der französischen Streitkräfte. An einer Stelle fordert er Tibo Inshape sogar mit den Worten auf: «Komm, wir machen ein paar Kommandoliegestützen.»

Weihnachtsabend mit Gänseleberpastete

Der Franzose mit dem bürgerlichen Namen Thibaud Delapart begleitete Macron bei dem Staatsbesuch.

Macron nahm gemeinsam mit Delapart und den rund 900 Soldaten an einem festlichen Weihnachtsessen teil. Es gab Gänseleberpastete im Teigmantel, Hühnchen mit Morcheln, eine Käseplatte und einen Weihnachtskuchen.

Emirat für Frankreich strategisch wichtig

Doch das ist nicht der einzige Grund für die Reise des Franzosen. Er nutzte die Gelegenheit beim «strategischen Partner» auch, um über den Bau eines neuen Flugzeugträgers für Frankreich zu sprechen.

Zudem tauschten sich Macron und das Staatsoberhaupt der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (64), auch über die aktuelle geopolitische Lage aus. Die beiden Staaten haben ein Verteidigungsabkommen. Dieses soll nun verlängert werden. Frankreich kann dadurch weiter drei Marine-, Land- und Luftwaffenstützpunkte in dem strategisch wichtigen Land nutzen.