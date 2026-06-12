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Ausland
David Hockney ist tot
Bei Ausstellung in Paris 2017
David Hockney spricht über Hörverlust
Der britische Pop-Art-Pionier David Hockney ist tot. Der weltberühmte Künstler starb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren friedlich in seinem Haus.
Publiziert: 12:30 Uhr
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